Serie A 14 turno | Milan-Empoli 3-0

19.59 Dopo i sorrisi in Champions, il(attualmente 7°)cerca la scossa in campionato: a San Siro,steso 3-0 l'. Morata si scalda al 14' (diagonale deviato da Vasquez) e fa centro al 19' con una girata sul primo palo dopo un tiro di Leao rimpallato.I rossoneri comandano la gara e al 44' Reijnders raddoppia dal vertice centrale dell'area. Si scuotono gli ospiti: traversa Maleh (54'). E' però ancora Reijnders (ripartenza letale) a mettere in ghiaccio il risultato (69'). L'alza bandiera bianca, Abraham sfiora il poker (88').