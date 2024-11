Terzotemponapoli.com - Quagliarella: “Conte mi ha convinto a restare alla Juventus”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il retroscena del trasferimento mai avvenutovigilia del tanto atteso match di campionato tra Torino e Napoli, Fabioha ripercorso una delle fasi decisive della sua carriera, raccontando in un’intervista a Il Mattino il suo legame con Antonioe come l’attuale allenatore del Napoli lo abbia. Un racconto che svela dinamiche di mercato, trattative e, soprattutto, l’importanza del rapporto tra il tecnico salentino e il giocatore.Nel corso di quella calda estate,sembrava destinato a cambiare maglia. Lazio e Roma avevano messo gli occhi su di lui, e la sua partenza avrebbe innescato una vera e propria serie di trasferimenti, con altre punte di rilievo come Alberto Gilardino e Marco Borriello coinvolte in uno scambio di casacche.