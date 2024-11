Quotidiano.net - Pos in tilt, danni per 100 milioni. Una ruspa rovina il Black Friday

Una escavatrice in Svizzera manda inper quasi due giorni il sistema dei pagamenti digitali in Italia tramite pos e carte e i prelievi di contante, proprio nel giorno del. L’effetto "farfalla" descritto dai matematici, capace con un battito d’ali in Brasile di provocare un tornado in Texas, si è verificato fra giovedì e ieri nel nostro Paese anche per una serie di circostanze e coincidenze e un collo di bottiglia nella linea di connessione. Il risultato sono stati pagamenti interrotti o a singhiozzo sui diversi circuiti di pagamento, da Nexi a Bancomat oltre che Mastercard e Visa, utilizzati dalle banche e società finanziarie italiane. Un disservizio che si è risolto completamente solo in tarda serata ma che ha indotto la Fipe, l’associazione dei ristoratori, Confesercenti e i consumatori, a valutare azioni legali e richieste di risarcimento.