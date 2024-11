Dailymilan.it - Milan, Theo Hernandez ancora capitano: quante volte ha indossato la fascia? Il dato

Anche contro l’Empolihaladadel. Ormai Paulo Fonseca ha scelto lui come leader della squadraè ildel. Non lo è più Davide Calabria. Da tempo. Una scelta precisa della società di via Aldo Rossi. Una scelta tecnica che ha avuto conseguenze anche sulla gestione del leader in campo. Laha girato per un po’ ma ora, da alcune settimane ha trovato nel braccio del francese il posto giusto.Unadaindossata sempre da grandi campioni del. Di oggi, come di ieri. Unache per la decima volta in questa stagione è finita sul braccio di, l’uomo più discusso del momento insieme a Rafael Leao.Per la cronaca Calabria l’ha indossata in 4 occasioni (Torino, Parma, Liverpool e Slovan Bratislava), due Mike Maigna (Udinese e Napoli), una sola volta Fikayo Tomori (Lazio) e una Rafa (Lecce).