Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Kontiolahti 2024 in DIRETTA: rimonta Norvegia, Francia battuta! Azzurri quinti: bene Wierer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA16.59: Iniziata con il botto16.58: Ucraina al sesto posto, settima la Finlandia, ottava la Cechia, nona la Polonia, decimo il Belgio16.57: La Germania chiude al quarto posto, quinta piazza per l’Italia a 2’43” dalla testa. Qualche errore di troppo per gliche comunque hanno disputato una buona gara. Segnali positivi soprattutto da Dorothea16.56: C’è ancora un po’ di vantaggio per la Germania sull’Italia16.55: SORPASSO SOERUM PROPRIO SUL TRAGUARDO! Labatte lacon Jacquelin che è letteralmente crollato sul rettilineo finale, terzo posto per Svezia a 21?16.55: Sono vicinissimi Jacquelin e Soerum16.54: Al km 23.4davanti, a 10?, a 11? Svezia. Non è ancora finita con Soerum in16.