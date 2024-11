L’annuncio a sorpresa di Ismaele La Vardera | Fondo un nuovo movimento politico VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

Nell’ottobre del 2024La, deputato regionale ed ex inviato de Le Iene, comunicò l’intenzione di lasciare ildi Cateno De Luca, “Sud chiama Nord”, per contrasti interni. A, a distanza di poco più di un mese, Laha fatto un annuncio piuttosto sorprendente sul suo profilo Facebook: è pronto a fondare unLa: “Il giorno più importante della mia vita politica”“Oggi forse è il giorno più importante della mia vita Politica. Oggi getto il cuore oltre l’ostacolo e sfido ogni pronostico. Oggi lancio l’idea di un, il nostro.” – con queste parole Laha presentato il suoin cui ha annunciato l’intenzione di fondare unche, promette, non sarà né di destra né di sinistra, ma sicuramente al fianco del popolo.