Box Office | Un Film Minecraft si conferma primo in Italia

Film Minecraft si è confermato in testa al Box Office Italia anche nel secondo weekend di aprile, ed ora il Film viaggia sopra gli 8 milioni di euro.Nel weekend Italiano che ha preceduto la Settimana Santa (10 al 13 aprile) il botteghino nazionale ha registrato un incasso complessivo di 5,95 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso weekend del 2024 (+61%), ma in calo leggero rispetto a sette giorni fa (-24%). A fare la differenza rispetto al 2024, chiaramente, la forte ascesa del Film dedicato al fenomeno Minecraft, oramai lanciatissimo verso il miliardo di dollari a livello globale.Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, Un Film Minecraft ha chiuso il weekend con un nuovo incasso di 2,55 milioni di euro (solo -46% rispetto all'esordio), con una media per sala di poco superiore ai 4500 euro.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, l’incasso globale dopo questo weekend è salito ben oltre il mezzo miliardo di dollari (550 milioni per la precisione).

Riporta msn.com: Un Film Minecraft continua il suo successo al botteghino e ora punta un altro record - Un Film Minecraft prosegue il suo percorso di successo con un secondo fine settimana di grandi incassi, che ora lo pongono in corsa per un nuovo record al box office per un adattamento da videogioco.

Nota di universalmovies.it: Box Office | Un Film Minecraft oltre il mezzo miliardo - Il film evento "Un Film Minecraft" sta continuando a dominare i botteghini di mezzo mondo, ed ovviamente il Box Office USA non fa eccezioni.

ecodelcinema.com riferisce: Minecraft: il film sorprende e conquista il box-office con incassi da record - Il film di Minecraft, con Jack Black e Jason Momoa, ha superato i 400 milioni di dollari al botteghino, conquistando il pubblico e avviando la produzione di un atteso sequel.