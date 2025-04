Dazi negoziati Usa-Giappone inizieranno il 17 aprile a Washington

Giappone e Stati uniti sui Dazi imposti dal presidente americano Donald Trump si terrà il 17 aprile a Washington. Lo ha riferito oggi la televisione pubblica Giapponese NHK. Il Giappone sarà rappresentato dal ministro della Rivitalizzazione Economica, Ryosei Akazawa, mentre dagli Stati Uniti parteciperà il Segretario del Tesoro americano, Scott Bessent, secondo quanto riferito dal canale. Akazawa cercherà di far capire agli Stati uniti che è ingiusto mettere il Giappone, che negli ultimi cinque anni è stato un importante investitore negli Stati Uniti contribuendo alla creazione di posti di lavoro, sullo stesso piano degli altri paesi in materia di tariffe. Il 2 aprile, Trump ha annunciato Dazi reciproci sulle importazioni provenienti da altri paesi.

