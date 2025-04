Cina | funzionario dogane il cielo non cadra’ per export nazionali

Nonostante un contesto esterno complesso e impegnativo, "il cielo non cadra'" per le esportazioni cinesi, ha dichiarato oggi un funzionario cinese delle dogane in una conferenza stampa. Nel primo trimestre di quest'anno, le importazioni e le esportazioni cinesi totali di beni in termini di yuan hanno registrato un aumento dell'1,3% su base annua, hanno mostrato oggi i dati dell'Amministrazione generale delle dogane (GAC). Negli ultimi anni la Cina ha compiuto progressi costanti nella diversificazione dei mercati di commercio estero e nell'approfondimento della cooperazione in materia di catena industriale e di approvvigionamento con partner di tutto il mondo, secondo Lyu Daliang, funzionario della GAC. "Questi sforzi non solo hanno sostenuto lo sviluppo dei nostri partner, ma hanno anche migliorato la nostra resilienza", ha dichiarato Lyu.

