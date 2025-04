Daniel Noboa rieletto presidente dell’Ecuador Chi è l’uomo dell’élite che promette ordine e sicurezza

Daniel Noboa nelle elezioni presidenziali in Ecuador. La leader progressista ha denunciato pubblicamente un risultato che definisce “inaffidabile e manipolato”, sostenendo che i sondaggi pre-elettorali indicavano un pareggio tecnico e che, addirittura, alcuni exit poll la davano vincente. A suo avviso, il netto scarto registrato nelle urne – quasi 12 punti percentuali di differenza – non è spiegabile se non con una frode su larga scala.Daniel Noboa, presidente uscente e candidato del partito Acción Democrática Nacional (ADN), ha ottenuto il 56% dei voti e si prepara ora ad affrontare un secondo mandato. Figlio dell’imprenditore Álvaro Noboa – che per cinque volte ha tentato invano la presidenza – e della deputata Annabelle Azín, Daniel rappresenta l’élite economica del Paese. Ilfattoquotidiano.it - Daniel Noboa rieletto presidente dell’Ecuador. Chi è l’uomo dell’élite che promette ordine e sicurezza Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Una grottesca frode elettorale!”. Con questa accusa esplosiva, Luisa González, candidata del movimento correista Revolución Ciudadana, ha reagito alla proclamazione della vittoria dinelle elezioni presidenziali in Ecuador. La leader progressista ha denunciato pubblicamente un risultato che definisce “inaffidabile e manipolato”, sostenendo che i sondaggi pre-elettorali indicavano un pareggio tecnico e che, addirittura, alcuni exit poll la davano vincente. A suo avviso, il netto scarto registrato nelle urne – quasi 12 punti percentuali di differenza – non è spiegabile se non con una frode su larga scala.uscente e candidato del partito Acción Democrática Nacional (ADN), ha ottenuto il 56% dei voti e si prepara ora ad affrontare un secondo mandato. Figlio dell’imprenditore Álvaro– che per cinque volte ha tentato invano la presidenza – e della deputata Annabelle Azín,rappresenta l’élite economica del Paese.

Potrebbe interessarti anche:

Daniel Noboa ha vinto le presidenziali in Ecuador

Fa parte del partito Azione Democratica Nazionale, conservatore e liberista. Come a El Salvador, anche in Ecuador ci sono state denunce di violazioni di diritti umani, uccisioni extragiudiziali, detenzioni di massa in condizioni inumane.

Ecuador : Daniel Noboa confermato presidente con il 55 - 87% dei voti

Con il 92,23% dei voti scrutinati, Noboa ha ottenuto il 55,87% dei suffragi, contro il 44,13% della rivale. Una vittoria però contestata da González, del partito di sinistra Revolución Ciudadana vicino all'ex presidente Rafael Correa, che di fronte ai suoi supporter che gridavano "frode, frode" ha chiesto il riconteggio dei voti e l'apertura delle urne.

Ecuador diviso tra Daniel Noboa e Luisa González - il ballottaggio sarà decisivo

Il fatto che aziende appartenenti alla sua famiglia abbiano vinto appalti pubblici e la moglie abbia tentato di sviluppare un progetto turistico in un'area protetta hanno danneggiato la sua immagine, come pure lo scandalo della scomparsa e l'omicidio di quattro minorenni di Guayaquil, trattenuti illegalmente da una pattuglia militare.

Ne parlano su altre fonti Ecuador, Daniel Noboa rieletto presidente. Gonzalez chiede riconteggio. Elezioni in Ecuador, Noboa rieletto: “Una vittoria storica”. Ma Gonzales contesta il voto. Ecuador: Daniel Noboa rieletto presidente. Ecuador: Noboa rieletto presidente, González contesta i risultati. Elezioni in Ecuador, Noboa è stato rieletto: “Una vittoria storica”. Daniel Noboa resta presidente in Ecuador. Ma la sfidante non riconosce la sconfitta.

Come scrive msn.com: Ecuador, Daniel Noboa rieletto presidente. Gonzalez chiede riconteggio - A lui il 55,8% dei voti. La rivale: "Nei sondaggi ero in vantaggio, è un grottesco broglio elettorale". Noboa entrerà in carica il 24 maggio per un mandato di altri quattro anni ...

Lo riporta huffingtonpost.it: Daniel Noboa resta presidente in Ecuador. Ma la sfidante non riconosce la sconfitta - La candidata di sinistra Luisa Gonzalez: “C’è stato una gigantesca frode elettorale, dobbiamo dare battaglia per ristabilire la ...

Secondo repubblica.it: Elezioni in Ecuador, Noboa rieletto: “Una vittoria storica”. Ma Gonzales contesta il voto - Con oltre 10 punti di vantaggio, il presidente uscente Daniel Noboa è stato dichiarato rieletto nel ballottaggio dalla commissione elettorale. La sinistra ...