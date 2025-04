Ilfattoquotidiano.it - “La mia pensione? 1.200 euro al mese. Tolti i debiti mi restano meno di 1.000 euro. L’idea di uccidermi mi viene, ma sono cattolico”: Leopoldo Mastelloni si sfoga

L’attoreversa in gravi condizioni finanziarie, come ha denunciato in una intervista a Il Giornale. “La mia? 1.200al. Togli il quinto per idi 1.000al. – ha affermato – Ci devo pagare affitto e bollette: cosa avanza? Ho fatto richiesta per il sostegno della legge Bacchelli: respinta. Nonriconosciuto come attore di chiara fama. Non si sopravvive, come il dopoguerra mi arrangio. Ho sempre investito tutto nel teatro. Frequentavo i migliori attori d’Italia, e i registi, e ho fatto anche il giornalista, perché io so scrivere molto bene. Ma soldi pochi”.Il telefono ormai non squilla più come prima e quando accade va in tv: “Mi usano come folklore. Questa cosa mi distrugge. Io prima facevo l’attore e l’autore, e la cosa mi ha sempre inorgoglito.