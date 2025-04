Obbligo o verità torna stasera su Rai 2 con Cristina D' Avena e Paola Barale | tutti gli ospiti del 14 aprile

Obbligo o verità, il talk show irriverente condotto da Alessi Marcuzzi su Rai 2. Da Cristina D'Avena a Paola Barale, ecco chi sono tutti gli ospiti della quarta puntata. stasera su Rai 2 torna Obbligo o verità, il talk show condotto da Alessia Marcuzzi ispirato all'omonimo gioco, con la quarta puntata. Insieme ad Alessia Marcuzzi, in studio ci saranno tanti ospiti pronti a cimentarsi con giochi, confessioni e penitenze. Gli ospiti della puntata Questi gli ospiti che si siederanno al tavolo di Alessia Marcuzzi: Paola Barale, Filippo Bisciglia, Cristina D'Avena, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, il giornalista e conduttore televisivo Pierluigi Pardo, l'attore e content creator Tommaso Cassissa, il direttore d'orchestra Enrico Melozzi e, come in tutte le puntate, Herbert Ballerina.

Leggiamo cosa propone la nuova puntata di "Obbligo o verità", il talk show condotto da Alessia Marcuzzi che torna in onda oggi, lunedì 14 aprile 2025, in prima serata su Rai 2.

Talk, giochi, interviste intime e momenti di puro intrattenimento alternati per mettere in luce il lato più autentico ed inaspettato delle celebrity ospiti.

