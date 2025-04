Incidente sull’A2 a Eboli | ventenne in gravi condizioni

Eboli in direzione Nord, una Daewoo Matiz ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora da accertare. A bordo della vettura un giovane di circa vent’anni, rimasto ferito in modo serio.È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. Il ragazzo, politraumatizzato, è stato assistito dal personale del Vopi e dell’automedica, poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Eboli in codice rosso.Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, impegnata ora nella ricostruzione della dinamica del sinistro e nell’individuazione delle cause che hanno portato all’Incidente.Fonte: SalernoTodaySegui ZON.IT su Google News. Zon.it - Incidente sull’A2 a Eboli: ventenne in gravi condizioni Leggi su Zon.it Questa mattina, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza diin direzione Nord, una Daewoo Matiz ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora da accertare. A bordo della vettura un giovane di circa vent’anni, rimasto ferito in modo serio.È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. Il ragazzo, politraumatizzato, è stato assistito dal personale del Vopi e dell’automedica, poi trasportato d’urgenza all’ospedale diin codice rosso.Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, impegnata ora nella ricostruzione della dinamica del sinistro e nell’individuazione delle cause che hanno portato all’.Fonte: SalernoTodaySegui ZON.IT su Google News.

