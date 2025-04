Cinema sotto choc l’attore operato d’urgenza | cosa si teme adesso

l'attore che ha dato vita a uno dei personaggi più iconici della saga di Harry Potter è in condizioni critiche. Il suo volto è noto a tutti i fan del maghetto creato da J.K. Rowling, ma ora si trova a combattere una battaglia ben diversa, quella per la sua salute. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale britannico, e la notizia ha scosso il mondo intero, generando un'ondata di messaggi di supporto.Le condizioni dell'attore, che ha appena festeggiato il suo 55° compleanno, sono particolarmente gravi. L'amico e collega Terry Stone ha rivelato al Daily Mail che la compagna dell'attore aveva più volte insistito affinché si sottoponesse a una visita medica. Alla fine, quando ha deciso di farsi controllare, i medici hanno immediatamente stabilito la necessità di un ricovero per Nick Moran, noto per il suo ruolo di Sciabior, il mago alleato di Voldemort.

Ritorna l'horror al Rouge et Noir : “Cure” di Kiyoshi Kurosawa al cinema in versione restaurata

“C’è questa sensazione di terrore che scorre lungo i nervi. . È qualcosa che solo Kiyoshi sa. Martedì 15 aprile alle 21:30 ritorna l'horror al Rouge et Noir: in programma Cure (1997) di Kiyoshi Kurosawa, in versione restaurata in 4K e in lingua originale con sottotitoli in italiano (VM14).

Cinema e geopolitica : la Cina stringe un accordo con la Spagna mentre riduce l’importazione di film statunitensi

Nuova alleanza Cina-Spagna […]. La Cina guarda all’Europa e rafforza la propria presenza nel settore cinematografico globale: durante la visita del premier spagnolo Pedro Sánchez, è stato firmato un memorandum d’intesa tra la Cina e la Spagna per la cooperazione cinematografica, segnando un importante passo nella promozione degli scambi culturali e produttivi tra i due Paesi.

Al cinema in settimana : arriva “Atalanta – Una vita da dea”

8: Mission Recon” (ore 18:20 e 21); “The Amateur” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19); “Atalanta. Questa edizione, arricchita da scene ampliate ed effetti speciali inediti rispetto alla release originale, offre agli spettatori l’opportunità di immergersi nuovamente in uno dei film più iconici e influenti di sempre.

