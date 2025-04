I tagli sociali così il Governo sta cancellando il welfare

welfare state, ovvero il sistema sociale Italiano, come un ghiacciaio, scivola a valle. I fondi diminuiscono e caleranno ancora. Il diritto alle prestazioni sociali è tra i più importanti tra tutti i nostri diritti, ma al tempo stesso è il più fragile e il più evanescente. Ad aumentare le disuguaglianze, ci pensa la legge di bilancio. Meno cinque miliardi di euro in pochi anni. I “sacrifici” vengono chiesti alle fasce deboli del Paese: minori, anziani, non autosufficienti e poveri. Una morsa: una legge di bilancio che non interviene sulle priorità del Paese, cioè sconfiggere le disuguaglianze, ma le aumenta. La legge di bilancio 2025-27 evidenzia una significativa riduzione delle risorse destinate a settori chiave delle politiche sociali. I tagli colpiscono il fondo per le politiche sociali, la lotta alla povertà e il sostegno agli Enti del Terzo Settore. Leggi su Ildenaro.it Il sociale ridotto a privilegio. Ilstate, ovvero il sistema sociale Italiano, come un ghiacciaio, scivola a valle. I fondi diminuiscono e caleranno ancora. Il diritto alle prestazioniè tra i più importanti tra tutti i nostri diritti, ma al tempo stesso è il più fragile e il più evanescente. Ad aumentare le disuguaglianze, ci pensa la legge di bilancio. Meno cinque miliardi di euro in pochi anni. I “sacrifici” vengono chiesti alle fasce deboli del Paese: minori, anziani, non autosufficienti e poveri. Una morsa: una legge di bilancio che non interviene sulle priorità del Paese, cioè sconfiggere le disuguaglianze, ma le aumenta. La legge di bilancio 2025-27 evidenzia una significativa riduzione delle risorse destinate a settori chiave delle politiche. Icolpiscono il fondo per le politiche, la lotta alla povertà e il sostegno agli Enti del Terzo Settore.

