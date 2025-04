Ascolti TV | Domenica 13 Aprile 2025

Domenica 13 Aprile 2025, su Rai1 l’ultima puntata di Costanza ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene .000 spettatori (%) e N.C.I.S. Origins .000 spettatori (%). Su Italia1, dopo la presentazione (.000 – %), Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video .000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo la presentazione (.000 – %), Presadiretta segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 La7 Storia presenta: Notre-Dame in Fiamme raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 il Gran Premio del Bahrein di Formula 1 ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna . Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 13 Aprile 2025 Leggi su Davidemaggio.it Nella serata di ieri,13, su Rai1 l’ultima puntata di Costanza ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene .000 spettatori (%) e N.C.I.S. Origins .000 spettatori (%). Su Italia1, dopo la presentazione (.000 – %), Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video .000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo la presentazione (.000 – %), Presadiretta segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 La7 Storia presenta: Notre-Dame in Fiamme raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 il Gran Premio del Bahrein di Formula 1 ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna .

Potrebbe interessarti anche:

Ascolti tv domenica 13 aprile : chi ha vinto tra Costanza e Lo show dei record

Chi ha vinto tra la serie tv Costanza andata in onda su Rai 1 e Lo show dei record andato in onda su Canale5. Gli ascolti tv di domenica 13 aprile 2025.

Ascolti tv : Costanza - Guinness – Lo show dei record - Che tempo che fa | Dati Auditel - domenica 13 aprile 2025

La7: Notre-Dame in fiamme, il film del 2022 diretto da Jean-Jacques Annaud che racconta drammatico incendio avvenuto ad aprile 2019 alla cattedrale di Notre–Dame di Parigi ha coinvolto 0.

Ascolti tv domenica 13 aprile : Costanza - Lo show dei record - Le Iene inside

Ascolti tv domenica 13 aprile 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento… Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento… Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri In aggiornamento… Come funzionano Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione.

Ne parlano su altre fonti Ascolti tv domenica 13 aprile: chi ha vinto tra Costanza e Lo show dei record. Stasera in tv (13 aprile): Costanza chiude e Gerry Scotti sfida Fabio Fazio dopo il flop. Costanza, stasera in tv (domenica 13 aprile) in onda l'ultima puntata: come finisce la serie con Miriam Dalmaz. Ascolti tv domenica 13 ottobre, La rosa della vendetta contro Sempre al tuo fianco, Fabio Fazio e Le Iene. Costanza, stasera in tv (domenica 13 aprile) in onda l'ultima puntata: come finisce la serie con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti. Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 12 e domenica 13 aprile in tv.

Riporta fanpage.it: Ascolti tv domenica 13 aprile: chi ha vinto tra Costanza e Lo show dei record - Gli ascolti tv di domenica 13 aprile 2025. Chi ha vinto tra la serie tv Costanza andata in onda su Rai 1 e Lo show dei record andato in onda su Canale5 ...

Riporta ecodelcinema.com: Ascolti TV della domenica: risultati e novità della fiction italiana del 13 aprile - Il 13 aprile, la fiction "Costanza" su Rai1 e "Lo Show dei Record" con Gerry Scotti su Canale5 si confermano scelte popolari, mentre Italia1 presenta un episodio toccante di "Le Iene".

dilei.it comunica: Ascolti tv del 13 aprile, chi ha vinto tra Costanza e Lo show dei record - Chi ha vinto la gara degli ascolti tv del 13 aprile? I risultati auditel della serata di domenica che ha visto fronteggiarsi ...