Furto in abitazione con modalità fraudolente ai danni di anziana donna | due arresti

Furto in abitazione con modalità fraudolente, in danno di un’anziana donna, consumato poche ore prima a Potenza, da predetti spacciandosi per Carabinieri si impossessavano di oggetti preziosi.Nel corso dei conseguenti approfondimenti investigativi, all’interno di una paratia in plastica posta sotto la parte centrale del cruscotto del veicolo, è stato rinvenuto un sacchetto, con all’interno vari monili in oro e argento, tra i quali anche le due fedi nuziali della vittima di 98 anni, con all’interno il suo nome e quello di suo marito. Zon.it - Furto in abitazione con modalità fraudolente ai danni di anziana donna: due arresti Leggi su Zon.it Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che su segnalazione del Centro Operativo della Polizia Stradale di Napoli, nel pomeriggio del 10 aprile, all’altezza del barriera di Nocera Inferiore, della carreggiata nord della A3 Salerno – Pompei – Napoli, gli Agenti della Polizia Stradale di Angri, hanno sottoposto a controllo un’autovettura Fiat 500X, a bordo della quale viaggiavano due soggetti, presumibilmente responsabili diincon, in danno di un’, consumato poche ore prima a Potenza, da predetti spacciandosi per Carabinieri si impossessavano di oggetti preziosi.Nel corso dei conseguenti approfondimenti investigativi, all’interno di una paratia in plastica posta sotto la parte centrale del cruscotto del veicolo, è stato rinvenuto un sacchetto, con all’interno vari monili in oro e argento, tra i quali anche le due fedi nuziali della vittima di 98 anni, con all’interno il suo nome e quello di suo marito.

Potrebbe interessarti anche:

Tenta il furto in un’abitazione - solo che il padrone di casa è un carabiniere. Quindi ruba un’auto per scappare ma finisce fuori strada… La serata da incubo per un ladro di origina campana in provincia di Frosinone

#VillaSantaLucia #Frosinone #FurtoFallito #Carabinieri #Inseguimento #Cassino #Criminalità #Arresto #NotizieLocali #SicurezzaPubblica L'articolo Tenta il furto in un’abitazione, solo che il padrone di casa è un carabiniere.

Benevento - furto in abitazione : portati via monili in oro

. it. I malviventi, dopo aver effettuato un effrazione in un balcone/finestra, sono riusciti ad entrare in casa e rubare monili in oro, in corso di quantificazione.

Furto in abitazione - rubati gioielli per 10mila euro

. Secondo quanto riferito dalla padrona di casa, una donna di 56 anni, ignoti si sarebbero introdotti nell’abitazione tra le 20:30 e le 22:30, dopo aver.

Ne parlano su altre fonti Fwd: Comunicato stampa. Furto in abitazione con modalita' fraudolente ai danni di anziana donna. Due arresti da parte della Polizia di Stato.. Nocera Inferiore, furto in abitazione con modalita’ fraudolente ai danni di anziana donna: due arresti.. Ladri scatenati a Salerno e provincia: colpi da Battipaglia a Sanza, arrestati altri due ladri all'altezza della barriera di Nocera Inferiore sull'A3. Nocera Inferiore, si spacciano per carabinieri e rubano oro in casa di un'anziana, arrestati in autostrada. Ladri in fuga sull’A3 arrestati dalla Polizia Stradale. Operazione “Strade Sicure”: i militari acciuffano un ladro, aveva messo a segno un furto con scasso.

Nota di zon.it: Furto in abitazione con modalità fraudolente ai danni di anziana donna: due arresti - Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti ...

Si apprende da ilgazzettino.it: Oro e gioielli per 30mila euro sotterrati in giardino: dai furti agli orafi alla casa comprata dal prestanome. Due denunciati - PADOVA/VIGONOVO (VENEZIA) - Un'abitazione fatta comprare a un prestanome, usata per viverci ma pure per nasconderci gioielli e oro rubati e riciclare denaro sporco.

Segnala 98zero.com: Arresti per furti in abitazioni, accuse di reati contro il patrimonio - Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, in seguito ad indagini coordinate dalla Procura Distrettuale di Catania, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa ...