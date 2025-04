Mobilitazione alla Rsa Villa delle Rose di Cava de’ Tirreni | il Cub Sanità di Salerno al fianco dei lavoratori

Villa delle Rose di Cava de’ Tirreni, la Cub Sanità di Salerno proclama ufficialmente lo sciopero del personale per domani, martedì 15 aprile. Una Mobilitazione necessaria e inevitabile, nata in risposta al continuo atteggiamento arrogante e antisindacale della direzione.“Abbiamo scelto la strada del dialogo, sospendendo anche temporaneamente lo sciopero in segno di responsabilità e apertura – dichiara Gerardo Rosanova, segretario provinciale della Cub Sanità – ma ci siamo trovati davanti solo silenzio e chiusura. Il rifiuto di istituire un tavolo tecnico con la nostra organizzazione è un atto grave, che calpesta i diritti dei lavoratori e mina la possibilità di una reale soluzione ai problemi della struttura”. Anteprima24.it - Mobilitazione alla Rsa “Villa delle Rose” di Cava de’ Tirreni: il Cub Sanità di Salerno al fianco dei lavoratori Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiDopo settimane di attesa vana e un dialogo mai realmente avviato con la proprietà della Rsadide’, la Cubdiproclama ufficialmente lo sciopero del personale per domani, martedì 15 aprile. Unanecessaria e inevitabile, nata in risposta al continuo atteggiamento arrogante e antisindacale della direzione.“Abbiamo scelto la strada del dialogo, sospendendo anche temporaneamente lo sciopero in segno di responsabilità e apertura – dichiara Gerardo Rosanova, segretario provinciale della Cub– ma ci siamo trovati davanti solo silenzio e chiusura. Il rifiuto di istituire un tavolo tecnico con la nostra organizzazione è un atto grave, che calpesta i diritti deie mina la possibilità di una reale soluzione ai problemi della struttura”.

Potrebbe interessarti anche:

Nuova mobilitazione alla Rsa "Villa delle Rose" di Cava de' Tirreni : il Cub Sanità di Salerno al fianco dei lavoratori

La situazione alla Rsa Villa delle Rose di Cava de' Tirreni ha raggiunto un livello di intollerabile criticità. . . Dopo settimane di attesa e la sospensione temporanea dello sciopero per favorire il dialogo con la proprietà, ci si trova di fronte all'ennesima dimostrazione di arroganza e chiusura.

Dove vive Rose Villain : lusso ed eleganza nella villa della cantante in gara a Sanremo

. Una ventitreesima posizione che non rispecchia il dato delle vendite successive. . Lo scorso anno Rose Villain ha debuttato al Festival di Sanremo in gara (dopo l’esperienza nei duetti nel 2023) con il brano “Click boom!”, singolo risultato il decimo più venduto di tutto il 2024.

Ne parlano su altre fonti Domani sciopero alla Rsa “Villa delle Rose” di Cava de’ Tirreni; il Cub Sanità di Salerno al fianco dei lavoratori. Nuova mobilitazione alla Rsa "Villa delle Rose" di Cava de' Tirreni: il Cub Sanità di Salerno al fianco dei lavoratori. Diritti calpestati e repressione sindacale: nuova mobilitazione alla Rsa "Villa delle Rose" di Cava de' Tirreni. Rsa Montereale, mobilitazione della CGIL per riportarla a casa. Prefettura di Salerno: punto stampa in occasione della visita della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro. A fuoco il tetto di una casa: maxi mobilitazione dei Vigili del fuoco.

Nota di quotidianosanita.it: Rsa. Cgil, Cisl e Uil lanciano la mobilitazione per il contratto - 11 MAR - Parte la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori delle Rsa indetta da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl per rivendicare l’apertura del tavolo negoziale con le associazioni datoriali ...