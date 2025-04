Roma dopo il Derby la decisione definitiva | Ranieri approva

Roma, arriva la decisione definitiva dopo il Derby: Ranieri approva, per il futuro andrà cosìIl Derby di Roma 2025 non ha deluso le aspettative, regalandoci una battaglia da cuore in gola. La Roma, in rimonta, ha strappato un pareggio preziosissimo contro la Lazio, un punto che tiene i giallorossi in corsa per un posto in Europa.Certo, il gap da Atalanta e Juventus, entrambe vittoriose, si è allargato, ma la Roma ha guadagnato terreno sul Bologna, dimostrando che la lotta per la classifica è ancora aperta.La tensione sugli spalti dell'Olimpico era da togliere il fiato, con i tifosi di entrambe le squadre che hanno vissuto ogni minuto con passione sfrenata. Questo 1-1 non è solo un risultato: è la prova che, fino all'ultima giornata di Serie A, nulla sarà scontato.Mile Svilar, il muro della Roma: perché è il miglior portiere della Serie ASe la Roma è uscita indenne dal Derby, gran parte del merito va a Mile Svilar.

Lazio-Roma 2025 - il derby della Capitale in 5 foto

Gli scontri tra i tifosi della Lazio e la Polizia fuori dallo stadio Olimpico, domenica 13 aprile 2025. Immediata la conferma della rete sull’orologio dell’arbitro Sozza e palla al centro.

Dopo l'aggressione a Riposto - Diego Alfonzetti "torna in campo" nel derby Lazio-Roma

Diego Alfonzetti, l'arbitro 19enne vittima di un’aggressione durante una partita degli Allievi Under 17 a Riposto, in provincia di Catania, è tornato in campo ieri sera, simbolicamente, nella squadra arbitrale guidata da Simone Sozza per il fischio d’inizio del derby tra Lazio e Roma, su invito.

Non solo Campania : guerriglia a Roma prima del derby - 13 agenti feriti

