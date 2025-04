Un film Minecraft il regista divertito dal caos durante le proiezioni | Lo hanno reso memorabile

Il regista di "Un film Minecraft" non ha problemi con il caos durante le proiezioni, anzi, ha dichiarato di essere divertito da ogni singolo video dell'attuale tendenza dei "Chicken Jockey". Che Un film Minecraft potesse diventare un successo era tutto tranne che scontato, ma nessuno avrebbe mai immaginato che le vere sorprese sarebbero esplose dentro le sale, tra schiamazzi, piogge di popcorn e adolescenti in equilibrio precario sulle spalle degli amici. E se alcuni gestori dei cinema hanno reagito con panico organizzativo, il regista Jared Hess - già mente dietro Napoleon Dynamite - ha preferito non denunciare la cosa. Anzi, si è messo comodo e si è goduto lo spettacolo umano. Jared Hess e l'epica anarchia di Un film Minecraft Il fenomeno è stato ribattezzato "Chicken Jockey", come il personaggio .

Box Office | Un Film Minecraft si conferma primo in Italia

Ad oggi il totale raccolto dal film Warner Bros/Legendary Pictures è salito a quota 8,07 milioni, ben oltre l’incasso finale di “Uncharted” (6,24 milioni) e sempre più lanciato verso gli 8,8 milioni finali di “Sonic 3“, giusto per rimanere in tema “Videogame al Cinema“.

Un film Minecraft è ancora primo al boxoffice italiano del weekend - supera i 500 milioni di dollari nel mondo

Nel mondo il lungometraggio tratto dal videogioco ha già superato i 500 milioni di dollari. Un film Minecraft ha avuto poche difficoltà a mantenere la vetta del botteghino italiano del weekend, seguito da Operazione vendetta e Le assaggiatrici.

Box Office | Un Film Minecraft oltre il mezzo miliardo

In particolare il film del team Legendary/Warner ha raccolto 80,6 milioni di dollari nel secondo weekend al Box Office USA (calo -50,5%), per un totale di 280,96 milioni.

