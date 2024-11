Ilnapolista.it - La poco raccontata crisi del Barcellona: perde in casa col Las Palmas e il Real Madrid può fare il sorpasso virtuale

Ladelincol Lase ilpuòilSi parla tanto delladel(che comunque in Champions rischia: è 24esimo) e soprattutto di quella di Mbappé, ma ilnon se la passa meglio. Oggi la squadra di Flick ha perso 2-1 incontro il Las. Dopo il roboante 0-4 al Bernabeu, i blaugrana sembravano avviati a gonfie volo verso la conquista della Liga. Poi, proprio sul bello, si sono fermati. Un solo punto in tre partite: il 2-2 indel Celta Vigo. Un pareggio tra due sconfitte: quella indellaSociedad e quella acontro il Lasfino al match di oggi diciassettesimo in classifica. Ilfesteggia come peggio non potrebbe il 125esimo compleanno. Neanche gli oltre otto minuti di recupero sono serviti.