Ilgiorno.it - Insulti alla Segre. Dopo due anni indagine ferma

A distanza di duenon c’è stato alcun passo avanti nell’inchiesta aperta dal pm Nicola Rossato in seguitodenuncia nei confronti di 24 persone, tra cui Chef Rubio (alias Gabriele Rubini) presentata dsenatrice Liliana, bersagliata da haters sui social e via email. L’per minacce e diffamazione aggravata dall’istigazione all’odio razziale già nell’autunno 2022 è stata affidata dal pm ai carabinieri della sezione indagini telematiche del nucleo investigativo per le identificazioni degli autori dei messaggi minatori. Eppure da una richiesta recente di accesso agi atti, l’inchiesta è ancora a carico di ignoti: nessuna iscrizione nel registro degli indagati. E sebbene i termini per le indagini siano scaduti, al momento non risulta alcuna notifica di un atto di chiusura o richiesta di archiviazioneparte offesa, la senatrice supersistite dell’Olocausto.