Tvzap.it - “Grande Fratello”, perchè stasera non va in onda

Leggi su Tvzap.it

News Tv. “non va in. Salta l’appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini. Mediaset ha preso un’importante decisione. Dopo il flop della scorsa settimana, la rete del Biscione ha scelto di correre ai ripari, sostituendo il “” al sabato sera. (Continua.)Leggi anche: “”, scatta il primo bacio: pubblico increduloLeggi anche: “Si sono baciati”., è ufficiale: è nata una nuova coppia nella casa (VIDEO)Tutto sulla diciottesima edizione del “”La diciottesima edizione del “” va inin diretta in prima serata su Canale 5 dal 16 settembre 2024. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e da Rebecca Staffelli in qualità di inviata social.