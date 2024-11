Superguidatv.it - Federica Pellegrini, “orfana” di Angelo Madonia a Ballando con le stelle: “Mi sono sentita a disagio”

é provata per effetto delle dinamiche alla base dell’allontanamento didacon le. La nuotatrice è rimastadel partner di ballo, in seguito alle tensioni avutesi tra lui e la giuria, al dancing-show. E, in vista della sostituzione dell’uscente con Samuel Peron, fa intanto parlare di sé, per l’intervista che fa luce sui rapporti altalenanti avuti con l’ex maestro.con lee la verità della tensione conDesta clamore mediatico un’intervista che vederilasciare dichiarazioni a caldo, dal backstage dicon le, prima della rottura della coppia di ballo formata con. Tra le immagini più virali del momento sui social, trasmesse in occasione di una nuova puntata di La volta buona,si palesa piuttosto giù di tono, incalzata sulla performance di coppia registrata conal dancing-show della la TV di Stato.