Disperazione Juventus non c’è pace per Thiago Motta | altro ko

E’ un’annata maledetta per ladi. Il tecnico non ha mai avuto praticamente tutta la rosa a disposizione. La società gli ha fatto un grande mercato ma in casaavevano tutti altre aspettative per la formazione di. Il club bianconero ha fatto diversi acquisti ma finora nessuno è riuscito a mantenere le aspettative, basti pensare ai mega investimenti fatti per Douglas Luiz e Koopmeiners che finora non hanno convinto., non c’èperko (Lapresse) TvPlayLoro – come altri giocatori bianconeri – sono alle prese con problemi fisici da inizio stagione e laè in costante difficoltà da questo punto di vista. I gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal hanno complicato tutto ma non sono gli unici e ci sono casi anche che preoccupano costantemente il tecnico bianconero; d’nde si gioca sempre praticamente e in ogni gara il club perde qualche importante tassello.