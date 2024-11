Davidemaggio.it - Costamagna a Perego: “Con te non avrebbero chiuso La Talpa in anticipo”

Lanon avrà lasciato il segno negli spettatori (chiusa lunedì scorso per flop) ma nel cuore di Paolasì. Ieri sera a Tango, la conduttrice ha ripercorso insieme alla padrona di casa Luisellala sua carriera e una domanda sul reality non poteva mancare: A te sarebbe davvero piaciuto fare la? Aggiungo io personalmente, con te non l’chiusa in. Una stoccata non di poco conto quella dellanei confronti del lavoro di Diletta Leotta alla guida del programma di Canale 5. Dopo aver confermato che le sarebbe piaciuto tornare a condurre il reality, laha difeso la collega: C’erano tutta una serie di problemi. Noi lal’abbiamo fatta in un’altra epoca, con la diretta, con lo studio, con gli opinionisti. Ormai la tendenza è quella di fare programmi in loco, tutti straregistrati.