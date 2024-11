Quotidiano.net - Corteo Pro Pal, fumogeni e petardi conto polizia alla Fao

sono stati lanciati da alcuni partecipanti alpro Pal a Roma contro il cordone di forze dell'ordine di presidio davantisede della Fao. Una bandiera della Palestina, su un'asta di plastica, è stata lasciata proprio davanti al palazzo Fao, tra le aste vuote dove in questa occasione non compaiono le bandiere normalmente esposte. "Dove sta? La bandiera di Israele dove sta?", è il coro scandito dagli studenti in viale Aventino. Finora non ci sono stati contatti tra i manifestanti e le forze dell'ordine.