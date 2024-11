Ilfattoquotidiano.it - Chigi, dopo l’articolo del Fatto si dimette il consigliere Barberio. Il sottosegretario Butti sibillino: “Non so, dovete chiedere a lui”

Non era mica in conflitto di interessi, tanto che si. Lo strano caso di Raffaele, da oggi “ex” del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ilaveva parlato di lui a metà ottobre, in occasione del mega evento privato “ComoLake24” sull’innovazione digitale organizzato con il patrocinio del Dipartimento delAlessio, rilevando l’alto potenziale di conflitti tra le grandi aziende che lo sponsorizzavano (2 milioni di euro) e il Dipartimento tramite il quale ottengono fondi del Pnrr per l’innovazione digitale.In quelrilevavamo la posizione singolare e delicata di Raffaeleche dal 26 febbraio 2023 era “esperto” del, con un compenso di 80mila euro l’anno.