Chiesanuova-Maceratese | È una partita da tripla

La tredicesima giornata di Eccellenza propone partite con importanti ripercussioni per la testa ma anche per le zone più calde: il turno è presentato da Daniele Marinelli, in passato sulle panchine di, Montegranaro, Valdichienti Ponte.: "È unadatra squadre costruite per vincere il campionato. La, che ha la rosa più forte del torneo, avrà di fronte un avversario con lo spirito di rivalsa dopo la sconfitta con la K Sport". Fabriano Cerreto-Montegranaro: "Il Montegranaro è leggermente favorito, dall’altra parte c’è una squadra che deve stare attenta per non scivolare in una zona più pericolosa". Montefano-Atletico Mariner: "Unadecisiva per il Montefano e credo che la squadra di Amadio centrerà l’obiettivo sul suo campo".