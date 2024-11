Ariana Grande | Oggi abbiamo bisogno di ‘Wicked’ ci rende migliori – Videointervista

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “di, spero che chi lo guarderà possa chiedersi ‘come posso essere un amico o un’amica migliore? Come posso diventare più buono o più empatico? Come posso mettermi nei panni degli altri? In un mondo così polarizzato l’amicizia, femminile o no, e l’amore rappresentano un mezzo necessario per sopravvivere alla devastazione generale. E lo è da sempre”, infatti, “è uscito 21 anni fa e mi è sembrato incredibilmente attuale, così come ‘Il mago di Oz’”. A dirlo all’Adnkronos è, interprete di Glinda, protagonista dell’adattamento di uno dei musical di maggior successo – scritto da Winnie Holzman e Stephen Schwartz, che ha debuttato a Broadway nel 2003 – insieme a Cynthia Erivo, interprete di Elphaba. Il film racconta l’amicizia tra le due, prima di diventare rispettivamente la strega buona del Sud e la strega cattiva dell’Ovest.