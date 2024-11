Lanazione.it - Un ingegnere dentro il mito della Rossa

C’è un pezzo di genialità pistoiese anche nella storiapiù seducente del mondo. Anche nella storia di un altro big italiano dei motori, Autodelta Alfa Romeo, di quelli dove a farla da padrona sono anche qui adrenalina e velocità. Una storia professionale quella dell’pistoiese Carlo Chiti che ha lasciato un segno forte e che ha concorso alla costruzione di un, Ferrari, conosciuto in tutto il mondo. L’anagrafe riporta a galla la figura dell’indimenticato– chiamato in Ferrari dal patron Enzo nel 1957, dove rimase fino al 1961, consentendo con le sue progettazioni di portare a casa due titoli mondiali di Formula Uno –, con una giornata di celebrazioni in quest’anno del centenario dalla nascita messe in piedi dall’Ordine degli ingegneri di Pistoia con la compartecipazione del Comune di Pistoia e in stretta collaborazione con Aci Pistoia che si svolgeranno domani, sabato 30 novembre.