Sicurezza e salute per gli anziani: continua il progetto ADA

Tempo di lettura: 4 minutiProseguono le attività di “Casa in”, ilrealizzato dall’Associazione per i Diritti degliNapoli (Ada) e dall’Enea.Interessanti spunti di riflessione sono emersi nel corso del focus group sul tema “Strategie e strumenti per la tutela della popolazione anziana durante i cantieri di riqualificazione edilizia”, che si è tenuto alla sede dell’Ordine degli Architetti a Napoli, coinvolgendo in particolare la CommissioneAbitativa e Protezione Civile che ha presentato le “best practice” che possono essere attuate nelle strutture abitative.Il“Casa in” – nato nell’ambito di “Italia in Classe A”, la prima campagna nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica, promossa dal Ministero dell’Ambiente e dellaEnergetica – è stato realizzato a partire dalla primavera scorsa sotto la guida dell’architetto Antonio Disi e con la collaborazione della ricercatrice Maria Giovanna Gaglione.