Ilrestodelcarlino.it - Si riapre (ai 30 all’ora). Viale dell’Appennino, torna la viabilità

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riaperto ieri il tratto dicompreso tra la rotatoria del Fico (incrocioRisorgimento) e la via Sendi. La chiusura era stata necessaria per consentire ad Anas (l’Azienda nazionale autonoma delle strade, vigilata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) di eseguire lavori nell’ambito della realizzazione del terzo lotto del sistema Tangenziale (nella foto, la situazione a febraio). "Nonostante diverse problematiche emerse nel corso dei lavori e le difficili condizioni meteorologiche dell’autunno – rimarca una nota –, Anas ha pienamente rispettato i tempi previsti per la chiusura". Tuttavia, poichè la stessa Anas continua a lavorare ai lati dello stesso, il tratto dove sono posizionati gli accessi al cantiere è percorribile, per ragioni di sicurezza, a velocità ridotta di 30 km orari.