Biccy.it - Segnalazione choc a Uomini e Donne: “Dopo ha abbandonato lo studio”

Un’altra registrazione movimentata diquella della scorsa settimana con la lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Questa volta al centro del dramma c’è solo Gems, per unagoldarrivata sul suo nuovo amore, Fabio Cannone. Qualcuno ha rivelato che il cavaliere avrebbe una relazione segreta con una donna in Spagna. Invece di smentire tutto, l’uomo haloe Gemma gli è corsa dietro., lasu Fabio.“Si parte da Gemma, si vede un filmato in cui Tina porta in camerino (di Gemma) alcuni capi intimo sensuali per la serata che la dama trascorrerà con Fabio. Entra Fabio e Gemma dice che le è arrivata una, la quale sostiene che Fabio avrebbe una donna in Spagna. Fabio dice che non vuole che la dama faccia delle ispezioni nella sua vita, però il cavaliere non nega neanche il contenuto di quello che è stato riferito su di lui.