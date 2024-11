Lanazione.it - Omicidio Oratoio, la svolta. Il caso ora passa all’Antimafia

Pisa, 29 novembre 2024 –di, ilè ora della Dda di Firenze, la Direzione distrettuale antimafia, che è attiva in ogni corte d’appello e che svolge le indagini relative a delitti di criminalità organizzata mafiosa e simili. Per questo delitto, che sconvolse Pisa il 6 ottobre scorso, inoltre, non si procederebbe più contro ignoti, ma ci sarebbero più che sospetti verso qualcuno. Unache potrebbe portare non in brevissimo tempo alla soluzione. Rezart Arshiaj, per tutti Beni, il 37enne originario dell’Albania, fu ucciso da un uomo (accompagnato di sicuro da almeno un complice) con 5 colpi di pistola poco dopo le 21 del 6 ottobre, mentre rientrava a casa a. Un individuo travisato, ripreso dalle telecamere che si trovano in strada, ma visto anche da alcuni testimoni.