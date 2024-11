Mistermovie.it - Mister Movie | Il regista di Heat 2 ha un aggiornamento sul sequel

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Dopo il successo senza tempo del film poliziescodel 1995, diretto da Michael Mann, i fan della pellicola hanno avuto un assaggio di un possibile/prequel con il romanzo omonimo del 2022, scritto dallo stesso Mann in collaborazione con Meg Gardiner. Ora, l’idea di un adattamento cinematografico sembra sempre più concreta, anche se con una serie di sfide significative, tra cui il casting per i personaggi iconici interpretati da Robert De Niro, Al Pacino e Val Kilmer.Il Dilemma del Casting: Chi Sostituirà le Icone?Riproporre il mondo dirichiede inevitabilmente un rinnovamento del cast, vista l’età avanzata dei protagonisti originali. Per il ruolo di Neil McCauley, interpretato da De Niro, si vocifera che Adam Driver sia il candidato principale.