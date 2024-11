Liberoquotidiano.it - Migranti: sbarco a Catania, fermati quattro presunti scafisti sudanesi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Palermo, 29 nov. (Adnkronos) - La Polizia di Stato di, coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, ha proceduto al fermo di indiziato di delitto didi origini, rispettivamente di anni 21, 22 e due trentenni, per il reato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 20 novembre quando, presso l'ambito portuale di, attraccava la nave ong “Aita Mari”, battente bandiera spagnola, con a bordo 53di varie nazionalità, soccorsi in acque internazionali nel corso di un evento di soccorso Sar risalente alle prime ore del mattino del 19 novembre. Presso il porto di, assegnato come sito di, ultimate le preliminari operazioni di accoglienza, isono stati trasferiti presso la struttura di via Forcile dove proseguiva l'attività di indagine già avviata in banchina, e sin dalle primissime fasi, dai poliziotti della Squadra Mobile - Sezione Criminalità Straniera e Prostituzione.