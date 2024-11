Zonawrestling.net - Mark Henry: “Lexis King è perfetto per vincere la Iron Survivor Challenge”

Manca sempre meno a Deadline, l’ultimo PLE dell’anno per la NXT. L’evento è ormai uno degli appuntamenti più attesi, grazie al grandissimo successo ottenuto dalla, uno dei concept più innovativi partoriti dalla WWE negli ultimi anni. Per l’edizione di quest’anno, si sono già qualificati in quattro: Ethan Page, Nathan Frazer, Wes Lee e Je’Von Evans. Rimane ancora un solo posto, che sarà assegnato nella prossima puntata di NXT con un fatal four way tra i quattro che hanno perso l’eliminatoria, e quindi Cedric Alexander, Axiom,e Eddy Thorpe. E proprio tra questi, secondo un Hall of Famer, si celerebbe il favorito.“È un manipolatore, sa quello che fa”Ospite, come sempre, come opinionista a Busted Open,ha detto commentato i recenti sviluppi in NXT, indicando anche quello che secondo lui dovrebbe essere il favorito perlae diventare il primo sfidante del vincitore tra Trick Williams e Ridge Holland.