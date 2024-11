Davidemaggio.it - Maria Monsé con la figlia Perla Maria al Grande Fratello

Non sarà soltanto Zeudi Palma, come da DM anticipato, a varcare lunedì prossimo la porta rossa del. Per cercare di alzare gli ascolti del reality (abbassando il livello?) condotto da Alfonso Signorini arriverannocon laParavia. Possiamo confermarvi l’indiscrezione lanciata da Tvblog.Per quanto riguardasi tratta della sua terza volta al! Ha preso parte a due edizioni vip: alla terza, datata 2018, e alla sesta, andata in onda nel 2021. In entrambi i casi, la sua esperienza nel programma è durata pochissimo: soltanto due settimane la prima volta, mentre è rimasta in casa 21 giorni alla seconda partecipazione. Curiosamente, non è mai entrata a far parte del cast iniziale del reality, ma è sempre arrivata in corsa, come avverrà anche stavolta.