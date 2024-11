Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Ruka 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su Pellegrino e Barp! Karlsson batte Johaug fra le donne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.49: Desloges in testa al km 1.512.48: Brugger in testa con 5? di vantaggio su Haarala al km 1.512.47: Ogden in testa, Desloges terzo al km 1.1, De Fabiani quarta al km 1.5 a 4? dalla testa12.47: haarala in testa al km 1.512.46: Brugger in testa al km 1.112.46: De Fabiani terzo a 1? da Haarala al km 1.112.45. Haarala al comando al km 1.112.43: Liekari ha 2? di vantaggio su Doerks al kim 1.112.43: Partito De Fabiani12.40: Partita la gara, il primo degli azzurri è De Fabiani con il pettorale 712.39: Nevica forte a, -1° al traguardo12.37: Oggi vedremo in azione Federico, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Elia, Paolo Ventura, Simone Daprà. Ac’è anche Michael Hellweger che entrerà in scena domani nella sprint12.