Oasport.it - LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 68-83, Eurolega basket in DIRETTA: ospiti avanti di 12 ad Istanbul

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76-86 In lunetta dopo il fallo tecnico l’. Leday sale a quota 15.Fischi!! Fallo di Colson che non ci sta.73-85 Tripla di Colson.Fallo in attacco di Mannion proprio su Zagars.70-85 Canestro dei padroni di casa e tiro libero per sbagliato per Zagars.68-85 Stoppata di Birch ma attento Shields a recuperare il pallone!Bel giro palla dei padroni di casa. Palla però agli.68-83 +14! Ancora Leday dalla lunetta! Time out per il.Mannion si prende il tiro da 3 che non va. 9° rimbalzo per Mirotic che va a prendersi in difesa un’altra palla preziosa.68-81 2/2 per lui. 12 punti totali.Tiri liberi per Leday su fallo di Baldwin! Che azione importante per i ragazzi di Messina.Tornato Nico Mannion.Violazione di passi di Biberovic!! Altra palla conquistata dall’