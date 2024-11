Gamberorosso.it - "Le guide di Veronelli non sono semplici elenchi, dobbiamo smettere di sfogliarle". Il ricordo di Alessandro Masnaghetti

un uomo dato alla gola e a tutti i piaceri sensuali e mondani», diceva di sé stesso Luigi, riducendo in una frase quell’anima complessa e contraddittoria che lo rende ancora oggi il grande maestro dell’enogastronomia italiana. Nato nel 1926, è ricordato per essere uno dei primi a parlare del vino come patrimonio culturale, da proteggere e valorizzare, oltre ad essere il primo, in quegli anni, a difendere i contadini e i piccoli produttori, opponendosi a un’idea industriale e spersonalizzante del cibo e del vino. A venti anni dalla sua scomparsa,, fondatore di Enogea (definito il map man da Wine Spectator) e storico collaboratore di, condivide con noi del Gambero Rosso ricordi che vanno oltre l’immagine ufficiale del maestro: «Con lui c’era sempre qualcosa da imparare, ma anche da discutere: non era mai banale, e la sua visione era avanti di decenni».