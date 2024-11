Lanazione.it - Le donne terribili di Ilaria Mariotti per la rinascita del rione

Proseguono le iniziative culturali di rigenerazione di Caina che grazie all’arte sta rinascendo. Oggi alle 17,30 nel quartiere si inaugura la mostra ’Terribile femminile’ di, pittrice di origini pisane laureata in pittura all’Accademia di Carrara. Negli anni di specializzazione accademica ha maturato lo studio sull’archetipo femminile, la figura della Grande Madre, indagando così il corpo femminile come identità di creatività. La personale diva ad affiancare quella di Andrea Antonacci in corso a Caina, completando la descrizione di un universo femminile spiazzante e affascinante. Le due personali rientrano nel percorso iniziato dal ‘Laboratorio Nuova Caina, firmato dai residenti delle case popolari e dal Circolo Spazio Alberica, che proseguono la loro attività nel solco dell’arte come mezzo di rigenerazione urbana.