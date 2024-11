Ilfattoquotidiano.it - La figlia di una vittima della strage Andria-Corato scrive a Meloni: “Il vostro premio fu solo propaganda, riprendetevi la targa”

Su quellaFratelli d’Italia aveva fattore: “A chi con fermezza, nonostante il dolore, è andata oltre continuando a lottare per la giustizia di tutte le vittime”. Era il 2018 e Daniela Castellano, due anni prima, aveva perso il padre Franco nell’incidente ferroviario lungo la tratta di Ferrotramviaria, avvenuto nel luglio 2016 e per il quale sono arrivate due condanne e una raffica di assoluzioni nel 2023. In occasionefesta di Atreju, il partito di Giorgiale consegnò ilIustitia per la sua battaglia.Ora a distanza di sei anni, Castellano – che ha fondato l’associazione Astip, che riunisce una parte dei familiari delle 23 vittime – ha deciso di restituire con tono polemico ilricevuto: “Se si dimentica o si fa finta che nulla sia accaduto il 12 luglio 2016 vuol dire che manca la volontà e la fermezza di migliorare la sicurezza”, ha scritto sulla pagina Facebookstessa associazione.