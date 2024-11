I migliori videogiochi da provare con il visore VR

Leggi su Ildenaro.it

La tecnologia della realtà aumentata sta guadagnando sempre maggiore considerazione nel mondo deie dei giochi online, prendendosi uno spazio in maniera costante e importante all’interno dell’industria del gaming, offline e online. Ormai siamo perfettamente a conoscenza di quanto sia importante ilVR, non solo in campo videoludico pero giochi casino ma anche per altri aspetti, che vanno dalle azioni nel Metaverso alle innovazioni tecnologiche in fatto di medicina, chirurgia e lavoro.Ma, a livello puramente videoludico, quali sono i giochi che più di altri possono regalare un’esperienza davvero divertente e intrattenente tramite VR? Ecco alcuni titoli fortemente consigliati.Asgard’s Wrath 2Gioco con una narrativa profonda e con combattimenti epici, Asgard’s Wrath 2 è ambientato – come il titolo suggerisce – nel mondo della mitologia norrena e consente di esplorare alcuni mondi divini, oltre che di avere a che fare con creature leggendarie.