Gravina si ricandida: «Si è fatto di tutto per indurmi a non candidarmi. Ma non mi conoscono»

Gabriele, attuale presidente della Figc, ha scelto di rilasciate un’intervista al Corriere della Sera per annunciare la suatura alla presidenza della federazione. «Mi ricandido». “Due sole parole, semplici e dirette, dopo una lunga riflessione. «Non è stata una decisione facile, ma molto ponderata»“. Il 3 febbraio l’Assemblea elettiva della Figc.: « Del Piero? In Figc ci vuole qualcuno che ti candidi. E vale anche per lui»Il presidente Figcspiega la sua scelta:«Certe forme di aggressione che ho ricevuto nelle ultime settimane, e che non hanno precedenti in un Paese civile come l’Italia, non mi hanno impedito di andare avanti. Si èdipera non. Ma non mi. Ho la capacità e la serenità di andare a testa alta e la coscienza a posto.