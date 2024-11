Lanotiziagiornale.it - “C’è un disagio sociale evidente, le famiglie sono allo stremo”: parla il vicepresidente del gruppo M5S alla Camera, Santillo

Prima sifermati i medici e gli infermieri, poi lo stop nelle Ferrovie e la mobilitazione dei metalmeccanici. Ieri lo sciopero generale di Cgil e Uil per chiedere di cambiare la Manovra. AgostinodelM5S, c’è unche serpeggia nel Paese?“Più che serpeggiare, ilè ormai manifesto. Mettiamo in fila i fatti: quest’anno e nel prossimo biennio cresceremo meno dell’intera Ue, la produzione industriale scende da 20 mesi consecutivi, la cassa integrazione è aumentata del 20%, la povertà ha raggiunto il record storico e il potere d’acquisto degli italiani è calato del 10%. Di fronte a questi numeri drammatici, Meloni e i suoi ministri continuano a dire che va tutto bene, che opposizioni e sindacati tifano perché le cose vadano male etc.