Carlos Augusto verso il ‘no’ per Fiorentina-Inter | motivo chiaro

sempre più orientatoun’assenza perdi domenica. Secondo quanto filtra da Appiano Gentile, infatti, lo staff di Simone Inzaghi non vorrebbe rischiarlo per unben preciso.DECISIONE (QUASI) PRESA – Dopo le notizie che si sono rincorse oggi sulle condizioni di, sembra ormai certo come il brasiliano non partirà perdi domenica. Appena tornato da un altro infortunio – rimediato nella gara contro lo Young Boys in UEFA Champions League – che lo ha tenuto fuori per più di due settimane, oggi l’esterno sinistro nerazzurro ha accusato un affaticamento muscolare. Tuttavia non sulla stessa gamba del precedente infortunio. Proprio per questo, per non rischiare di aggravare la situazione (come accaduto la scorsa volta) la decisione è quella di non portarlo per la gara dell’Artemio Franchi.