Barry Keoghan reciterà nel film sui Beatles parola di Ringo Starr

Leggi su Cinefilos.it

nelsuidipotrebbe presto diventare uno dei, almeno secondo quanto dichiarato dain persona. Il leggendario batterista ha infatti rivelato a “Entertainment Tonight” che la star di Saltburn lo interpreterà nell’ampiodi Sam Mendes sui. “Penso che sia fantastico”, ha dettoquando gli è stata chiesta la sua reazione al casting di. “Credo che stia prendendo lezioni di batteria da qualche parte, e spero che non siano troppe”, ha aggiunto.Il, che la Sony Pictures sta producendo, consisterà in quattro lungometraggi separati, uno dal punto di vista di ciascun membro della band. Per la prima volta da quando il gruppo ha trasformato la musica popolare, Paul McCartney,e le famiglie dei defunti John Lennon e George Harrison hanno concesso i diritti per la storia della loro vita e della musica per questi