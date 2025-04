Tgcom24.mediaset.it - Messico, uccisa la poliziotta "cacciatrice di gringos"

Abigail Esparza Reyes aveva 33 anni e da otto guidava l’unità “Gringo Hunters”, un gruppo d’élite della polizia statale messicana specializzato nella cattura di fuggitivi americani. È statadurante un tentativo di arresto a Tijuana, sulle coste del Pacifico, da uno di questi fuggitivi, secondo le autorità locali. L’uomo, identificato come César Moisés Hernández, 34 anni, era stato condannato negli Stati Uniti all’ergastolo per omicidio di primo grado nel 2019. Il 2 dicembre scorso, durante un trasferimento verso il tribunale della contea di Kern, in California, è riuscito a fuggire dalla custodia, facendo perdere le sue tracce. Pochi giorni fa, Reyes e la sua unità lo hanno localizzato a Tijuana. Durante l’operazione per arrestarlo, Hernández ha aperto il fuoco, colpendo mortalmente Reyes.